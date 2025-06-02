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Beşiktaş'ta devrilen ağaç 3 araca hasar verdi

Beşiktaş'ta üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Beşiktaş'ta devrilen ağaç 3 araca hasar verdi Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerindeki bir ağaç henüz bilinmeyen nedenle yola devrildi. Devrilen ağacın altında kalan 3 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri geldi.

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Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Aracı hasar gören Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın, boşalmış. Ağacın tarihini 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum epey eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var." dedi.

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