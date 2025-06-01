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Yaşam, insana dair

Yeşilayın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

Gaziantep'te 12 yaşındayken arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan C.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde yıllar sonra madde kullanımını bırakarak hayatında yeni bir sayfa açtı.

Beyza Nur Eryılmaz  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Yeşilayın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı Fotoğraf: Beyza Nur Eryılmaz/AA

Gaziantep

Çocukken arkadaş ortamında uyuşturucuyla tanışan C.Y, yaklaşık 30 yıl madde kullandı.

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Madde kullandığı dönemde çevresi ve ailesiyle problemler yaşayan C.Y, bağımlılıktan kurtulmak için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) başvurdu ve yaklaşık 21 gün tedavi gördü.

C.Y, AMATEM'de tanıştığı arkadaşı sayesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) haberdar oldu ve buraya da başvurarak tedavisine devam etti.

YEDAM'dan aldığı destekle bağımlılıktan kurtulan 42 yaşındaki C.Y, hayatına yeni bir sayfa açmanın ve ailesiyle güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"YEDAM maddeyi bırakmak için çok güzel bir yer"

C.Y, AA muhabirine, uzun yıllar kullandığı maddeden kurtulamayacağını düşündüğünü, YEDAM'dan aldığı destek sayesinde ise 1,5 yıl önce bağımlılıktan kurtulduğunu anlattı.

Madde kullanımının tek başına bırakılamayacağını, bu konuda mutlaka destek alınması gerektiğini dile getiren C.Y, "İlaç tedavisi olmadan, aile desteği olmadan veya yardım almadan maddeyi bırakmak imkansız. Bir insanın tek başına maddeyi bırakacağını zannetmiyorum. Bir insana karşı bırakırım diyebilirsin ama bırakamazsın. Mutlaka bir yerlerden destek alman lazım. İlaç tedavisi de aile desteği de görmen lazım. YEDAM'da iyi, güzel hocalarımız var. Onlar bize destek çıkıyorlar. YEDAM maddeyi bırakmak için çok güzel bir yer." diye konuştu.

Eve huzur geldi

C.Y, uzun yıllar madde bağımlılığı nedeniyle hayatında birçok olumsuzluk yaşadığını, eşinden ayrılma noktasına geldiğini, tedavi ve terapilerle birlikte arkadaş çevresini değiştirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Maddeyi vücudumda bir parça gibi hissediyordum. Madde olmazsa ben yaşayamam diyordum. Maddeyi bıraktığım için çok mutluyum. Madde içen birini gördüğüm zaman çok üzülüyorum çünkü zamanında ben de onun gibiydim. İstiyorum ki onlar da onu bıraksın ve bir yerlerden destek alsın. Şimdi işe gidip geliyorum. İşten geldikten sonra çocuklarımla, eşimle, kedimizle vakit geçiriyorum. Yeri geldiği zaman temizliğe yardım ediyorum. Evde bir huzur oluyor, eşim de bana destek çıktığı için hoşuma gidiyor."

YEDAM Klinik Psikoloğu Gamze Demir ise bağımlıların maddeden kurtulmaları için aile ve çevre desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Bağımlıların tedavilerine devam ettikçe öz benliklerine değer verdiğini belirten Demir, "Öncelikli olarak bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul etmek gerekir. Bu bir hastalık olmasaydı hastanesi olmazdı. Umutları olması gerekiyor. Bizlerin yanına gelip destek almaktan korkmadan, çekinmeden bunun bir hastalık olduğunu kabul edip buraya başvurup sürecimize dahil olabilirler." dedi.

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