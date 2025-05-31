Fenerbahçe, sezonu galibiyetle kapattı

İstanbul
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında ilk yarısını geride kapattığı maçta TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
4. dakikada TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Kaleci Deniz'in uzun pasında Umut Nayir'in kafayla aşırdığı meşin yuvarlağı Ndao bekletmeden Melih Bostan'la buluşturdu. Bu futbolcu, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.
7. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına doğru katederek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
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13. dakikada Fred'in ara pasında topla buluşan En-Nesyri, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu kontrol etti.
36. dakikada Kostic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek, uzaktan sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.
58. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Kostic'in ortasında kaleciden önce Bazoer müdahale etti. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Szymanski, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye gönderdi ancak bu futbolcu kale sahası önünden yaptığı vuruşta topu üstten auta attı.
75. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sofyan Amrabat'ın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen İrfan Can Kahveci, kalecinin öne çıktığı pozisyonda ceza sahası öne sağ çaprazından aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
76. dakikada Cenk Tosun'un pasında araya giren Guilherme, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kostic, ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Fenerbahçe, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle Fenerbahçe, sezonu 84 puanla tamamladı.
En-Nesyri 30. golünü kaydetti
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon 30. golünü kaydetti.
Maçın 82. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden tecrübeli oyuncu, ligdeki 20. golüne ulaştı.
Tüm kulvarlarda gol sayısını 30'a yükselten En-Nesyri, Enner Valencia'nın ardından bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.
Maç istifa sesleriyle başladı
Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakanın başlamasıyla yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
İlk düdükle beraber yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca tepkilerini sürdürdü.
En-Nesyri'ye tepki
Fenerbahçeli taraftarlar, golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri'ye tepki gösterdi.
Geçtiğimiz süreçte taraftarın tepkisine yanıt veren Faslı santrfor, kaçırdığı pozisyonların ardından ıslıklandı.
İrfan Can'a büyük destek
Sarı-lacivertli tribünler, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye önemli destek verdi.
Maç içerisinde bölüm bölüm İrfan Can lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun şık golünün ardından da büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Kimlerin kalıp kimlerin gideceğini bilmiyorum
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, önümüzdeki sezon için ayrılacak oyuncular hakkında konuşarak sözlerine başladı.
Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ayrıldığını hatırlatan Mourinho, kiralık forma giyen Allan Saint-Maximin'in de seneye takımda olmayacağını dile getirdi.
Kadrodaki kiralık isimlerden Kostic ve Skriniar'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in durumlarını belli olmadığının altını çizen Mourinho, bunun dışında kimlerin kalıp kimlerin gideceğini bilmediğini vurguladı.
Yeni bir takım kurmanın artıları ve eksileri olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Yeni oyuncular geldiğinde beklentiler olacak. Burada transfer yanılmıyorsam Avrupa'ya göre 1 hafta daha uzun oluyor. Bir teknik adam, takımın tamamının hazır olmasını ister. Yani bu da takımın tamamının Portekiz'e giderken hazır olmasıdır. Ama bu durumun da zor olduğunu anlayabiliyorum. İşimizin daha zor ya da kolay olacağını belirleyen şey, gidenlerin yerine gelecek oyuncuların kalitesi olacak. Giden oyunculara baktığınızda Dusan ve Edin gol demek, asist demek, liderlik demek, profesyonellik demek. Bu isimler iyi bir oyuncunun sahip olması gereken şeylere sahip oyuncular. Dolayısıyla önümüzdeki sezon nasıl bir yolda olacağımızı göreceğiz. Taraftarlara vereceğim mesaj da basit ama onların duymak istemeyeceği şeylerdir. Benim takımımdaki oyuncuların hepsi iyi adamlar. Belki ben dünyanın en iyi teknik direktörü değilim, belki onlar da dünyanın en iyi oyuncuları değiller ama bizler profesyoneliz. Son 4 maçta motivasyon ve enerji anlamında sıkıntılar yaşadık. Oyuncularım yorgunlar. Tatil sonrasında takıma dönecek oyuncular, yine her şeylerini vermek için geri gelecekler."
"Ekibimden bazı isimler ayrılacak"
Kendi ekibinden birçok ismin değişeceğiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuşan Mourinho, yazılan her şeyin doğru olmadığını ancak bazı değişikliklerin olacağını dile getirdi.
Ekibinin kendi sorumluluğunda olduğunu aktaran Portekizli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:
"Ekibimde bulunan kişilerden mutluyum. Ben kulüple bu konuyu konuşuyorum. Kulüp mü gönderdi diye sorarsanız bu doğru değildir. Siz mi kovdunuz derseniz bu da doğru değildir. Ben ve ekibim birbirimizi seviyoruz ve günün sonunda bu değişikliğin yapılması konusunda karar verdik. Ekibimden bazı isimler ayrılacak. Bazen değişiklikler yapmak önemlidir. Bu tarz şeyler her yerde normal karşılanır ama burada değil. Guardiola'nın yardımcısı Portekiz'e gitti, Jurgen Klopp'un yardımcısı Guardiola'nın ekibine katıldı. Her yerde olan şeyler burada biraz sıra dışı karşılanıyor sanırım. Ben kulübü de birkaç ay önce bu değişiklikler hakkında bilgilendirmiştim. Teknik ekipten 3 kişi gidecek, 2 yeni isim katılacak. Bu çok normal. Birçok ülkede ve birçok kulüpte olduğunda normal karşılanan bir gelişme bu."
Mourinho, ekibine katılacak isimlerin belli olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Benim için evet." yanıtını verdi.
Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: Bizim tarafımızdan gelecek sezon adına birçok mesaj içeren bir maç
TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, sezonun son maçında iddiası olmayan iki takımın, oynanması ve hazırlanması zor bir maça çıktıklarını belirtti.
Kazanabilecekleri ancak tecrübesizlikleri sebebiyle mağlup oldukları bir karşılaşma oynadıklarının altını çizen Uçar, "7 sakat, 3 cezalı oyuncumuz vardı. 3 oyuncumuza da önümüzdeki sene planlarında olmadığı için izin vermiştim. 13 eksikle geldik. Fenerbahçe'nin iddiasının kalmaması, taraftarla da bağının koptuğu bir ortamda kazanma olasılığımızın olduğunu düşünüyorduk. 4. dakikada Melih Bostan'la öne geçtik. Sonrasında Fenerbahçe gerek kulübesi, gerek saha içi kalitesiyle topa daha fazla sahip oldu. Yine de ilk yarıda net pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.
Golü yedikleri 75. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin topa sahip olmasına karşın rakiplerine net pozisyon vermediklerini dile getiren Uçar, şöyle konuştu:
"75. dakikada belki de sahanın en iyisi Deniz'in basit bir hatası oldu. 7 dakika sonra bir gol daha yedik. Sonuçta kazanamadığımız bir oyun oldu. Bizim tarafımızdan gelecek sezon adına birçok mesaj içeren bir maç. Alacağımız dersler ve mesajlar var. Kulübümüz adına korkulu rüya görmeden bitirilen bir sezon oldu. İçeride yaşadığımız birçok sıkıntıya rağmen, geçen sezonlarda Avrupa'da mücadele eden takımların küme düştüğü ligde, haftalar öncesinden gemiyi limana yanaştırdık. 7 ayım Konya'da geçti. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. En çok teşekkürü de sezonun tamamında fedakarlık yapan bütün oyuncularıma ediyorum."
"Prip önümüzdeki sene olmayacak"
Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından duran toptan en fazla gol atan takım olduklarını anlatan Recep Uçar, akan oyunda ise pozisyonları sonlandırma konusunda problem yaşadıklarını aktardı.
Önümüzdeki sezon takımda olmaması muhtemel oyuncular hakkında da konuşan Uçar, şunları kaydetti:
"Prip önümüzdeki sene olmayacak. Kendisine teşekkür ettik. Kuba'yla (Jakub Slowik) ilgili gelişmeler henüz net değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Kadro içinde görüştüğümüz oyuncular var. Nikola Boranijasevic de bunlardan birisi. Mukaveleleri devam eden isimler var. Keyta ve Nikola'ya önümüzdeki sene başka bir maceraya çıkmalarının daha iyi olacağını söyledik. Mukaveleleri var ve ne olacağını göreceğiz."
Konyaspor'da yapılacak genel kurulun kendisinin durumunu nasıl etkileyeceğiyle ilgili de konuşan Recep Uçar, "Benim 1 yıl mukavelem var. Ama Türkiye'de Türk antrenörlerin mukavelesinin olması, yabancılar kadar önem arz etmiyor. Daha netleşen bir durum yok. Ayın 13'ünde kongre var. Tahminler üzerinden yorum yapmam doğru olmaz. Kongre sonuçlanınca yönetimle görüşerek, Konyaspor'un menfaatini kendi menfaatimizin önüne koyarak hareket ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.