Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.
10. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ taraftan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, kaleci Demir Sarıcalı meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Selimcan Temel kornere uzaklaştırdı.
21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin'in yaptığı vuruşta kaleci Demir Sarıcalı'dan dönen topu önünde bulan Varesanovic'in yerden şutunda Atakaş Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, topu kale çizgisinin üzerinden uzaklaştırdı.
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25. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, sol kanatta topu kontrol eden Fernandes, rakibinden kurtulduktan sonra ceza sahası sol çaprazından plasesini yaptı. Kaleci Grbic topu kornere çeldi.
43. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, orta alanda topu kontrol eden Akintola, ilerleyip rakibini geçtikten sonra karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.
Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
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