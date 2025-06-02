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Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu, Türk akademisyenlerle bir araya geldi

San Diego kentinde düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Eğitimciler Birliği Fuarı'nın ardından, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Türk akademisyenlerle bir araya geldi.

Tayfun Coşkun  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu, Türk akademisyenlerle bir araya geldi

Los Angeles

27-30 Mayıs'ta San Diego Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 100'den fazla ülkeden öğrenci ve profesyoneli bir araya getiren, dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarı NAFSA kapsamında, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın organizasyonuyla Türkiye Pavilyonu da yer aldı.

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Pavilyonda 53 üniversite ve 4 kamu kurumu, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

Fuarın ardından, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Türk akademisyenlerle bir araya geldi.

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