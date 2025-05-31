Adana Demirspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Adana
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
9. dakikada Adana Demirspor atağında Bünyamin Balat'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fougeu'nun şutunu kaleci Halil Bağcı kornere çeldi.
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11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Alioui, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından Ali Yavuz Kol'dan aldığı pasla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada Gaziantep FK'de Sorescu, sağ kanattan ceza sahasına girerken kaleci Murat Eser'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. Maxim, penaltıda meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
35. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan Fougeu'nun yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Alioui, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.
Adana Demirspor, maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.