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Spor, Futbol

Adana Demirspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Adana Demirspor ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı.

Fikret Kavğalı  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Adana Demirspor ile Gaziantep FK berabere kaldı Fotoğraf: Koray Kılıç/AA

Adana

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Adana Demirspor atağında Bünyamin Balat'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fougeu'nun şutunu kaleci Halil Bağcı kornere çeldi.

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11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Alioui, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından Ali Yavuz Kol'dan aldığı pasla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Gaziantep FK'de Sorescu, sağ kanattan ceza sahasına girerken kaleci Murat Eser'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. Maxim, penaltıda meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

35. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan Fougeu'nun yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Alioui, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.

Adana Demirspor, maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.

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