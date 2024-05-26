Gaziantep FK Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi

İstanbul
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oldu.
İlk yarı
14. dakikada Ogün Özçiçek'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dragus'un şutunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Endri Çekici'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada konuk takım öne geçti. Max Gradel'in soldan ortaladığı meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ogün'e geldi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1
43. dakikada hızlı gelişen kırmızı-siyahlı takım atağında Markovic'in pasıyla ceza sahasında buluşan Maxim'in vuruşunda, son anda araya giren savunmadan seken top kornere çıktı.
Devre arasına Gaziantep temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarı
63. dakikada Midtsjö'nün sağdan ortasında Alpaslan'ın altıpas içinde kafayla vurduğu topu kaleci Nita güçlükle kornere çeldi.
66. dakikada Dragus'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, kaleci Erdem soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Markovic'in sert şutunda, top yan direkten döndü.
69. dakikada ceza sahası yayı içindeki Dragus'un sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat bir kez daha gole izin vermedi.
Karşılaşmayı Gaziantep temsilcisi 1-0 kazandı.
"İşimiz kolay değildi. Bunun farkındaydık"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Oyuncularını tebrik eden İnan, "Takımım son 10 haftada çok iyi mücadele etti. Saha içinde karakter koydular, şehir için ellerinden geleni yaptılar. En önemlisi de bize iyi niyetli yaklaştılar, söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Sağ olsunlar. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapan başkanımız ile yöneticilerimize, bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve büyük fedakarlıkla çalışan ekibime teşekkür ediyorum. Onlar, bu şehir ligde kalmayı hak ediyordu." diye konuştu.
Çok emek verdiklerini aktaran İnan, "İşimiz kolay değildi. Bunun farkındaydık. Lakin cesaretli karar aldık, cesaretli davrandık. Çok çalıştık, emek verdik. Karşılığında da bu şekilde ligde kalmak bizi çok mutlu etti, gururlu kıldı. Bugün kazanılması, puan alması gereken bir maçtı. Oyuncularımız biraz stresliydi. Bu da gayet normaldi. En nihayetinde maçı kazanarak bitirdik. Ligi on birinci sırada tamamladık." ifadelerini kullandı.
"Şampiyon olmuş kadar sevindim"
Selçuk İnan, ligde kaldıkları için şampiyon olmuş kadar sevindiğini dile getirdi.
Antrenörlükteki 4. yılı olduğunu hatırlatan İnan, "Böyle zor bir zamanda Gaziantep FK'nin başına gelmek, o riski almak kariyerim adına çok kolay bir şey değildi. Ancak kendimi buna hazır hissediyorum. Bütün hayatım boyunca sorumluk aldım. Oynadığım bütün takımlarda en alt yaş grubundan son bıraktığım güne kadar hep kaptanlık yaptım, sorumluluk aldım. Bu konuda kendimi biraz avantajlı da görüyordum. Bu olayları, bu anlara alışkınım. Kümede kalmak belki şampiyonluk gibi değil ama inanın bugün şampiyon olmuş kadar sevindim. Oyuncuların, şehrin mutluluğunu gördüğünüzde başka bir gurur duyuyorsunuz. Zaten şampiyonluklardaki en önemli şey oynadığımız takımın taraftarlarını bu kadar mutlu görmek. Ben de bugün şampiyon olmuş gibi çok mutlu, gururlu hissediyorum. Çünkü Gaziantep'teki insanların ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar gururlu olduğunu bugün tekrar gördüm. Bugün maçı yağmurun altında dev ekranda izlediler. Bunu şampiyonlar, şampiyonluk maçına çıkanlar yapıyor. Insanlar bunu yaptı. O yüzden de bugün ligde kalma konularının en büyük hakkıydı. Ben de bir şampiyon gibi gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.
"Galatasaray böyle zamanlarda işini şansa bırakmaz"
İnan, uzun zaman formasını giydiği Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.
Süper Lig'de sezonun heyecanlı ve iyi geçtiğini aktaran genç teknik adam, "Galatasaray böyle zamanlarda, son maçlara kaldığı zaman genelde işini şansa bırakmaz. Onları da tebrik etmek istiyorum. Küme düşenlere ve şampiyonluğu kaçıranlara, 'Geçmiş olsun.' demek istiyorum. Bu sezon saha dışı olayların dışında futbolseverler için güzel, seyirci zevki yüksek ve heyecanlı bir lig oldu. İnşallah seneye de aynı şekilde böyle heyecanlı, zevkli, güzel bir lig olur." diyerek sözlerini tamamladı.
"Bizim için kötü bir final oldu"
Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Pendik Stadı'nda Gaziantep FK'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maçtan önce ligden düşmesi kesinleşen kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Bizim için kötü bir final oldu. Maçtan önce Gaziantep FK'nin birinci ve ikinci bölgeyi kapatarak bizim hatalarımızdan yararlanmak isteyeceklerini söylemiştik. İlk yarıda hücuma çıkarken çok basit top kaybı sonrasında golü yedik. Sonraki süreçte oyunu dengelemeye çalıştık ama üretkenlikten uzaktık. Tabii bu haftalarda oyuncuları mental anlamda hazırlamak çok kolay değil." diye konuştu.
Son 11 haftada görev yaptıklarını aktaran Üzülmez, "Geldiğimiz 11 haftalık süre içerisinde çok güzel bir sinerji yakaladık. Belki finali yapamadık ama oyun gücü oluşturan bir Pendikspor ortaya çıkartmaya çalıştık. Vicdanen de çok rahatım. Bütün olumsuzluklara rağmen bu takım için elimden geleni gayreti göstermeye çalıştım. Oyuncularımızla beraber kaybederken bile keyifli bir takım ortaya çıkartmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Biz gelmeden önce de bu takımın oyun içerisinde sıkıntıları vardı. Biz o sıkıntıları gidermiştik. Keyif veren bir takım ortaya çıkartmaya çalıştık. Bundan dolayı da mutluyuz." ifadelerini kullandı.
İbrahim Üzülmez, takımın başındaki geleceğiyle ilgili, "Bundan sonraki süreçte neler olacağına bakacağız. Yarından itibaren oturup başkanımızla sağlıklı bir şekilde yol haritası çizmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.