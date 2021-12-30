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Spor, Futbol

Gaziantep FK penaltılarla son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bursaspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 30.12.2021
Gaziantep FK penaltılarla son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Karşılaşmanın 15. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan El Messaoudi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

56. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Orta sahada topla buluşan Maxim, pasını Mirza Cihan'a verdi. Ceza sahası içerisinde vuruşunu yapan Mirza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

61. dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topa Burak Altıparmak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.

Penaltı atışları

Gaziantep FK'de penaltıları Maxim, Kitsiou, Yusuf Türk, Mirza Cihan ve Doğan Erdoğan kullandı. Bursaspor'da ise penaltılarda topun başına İsmail Yüksek, Kerem Şen, Luka Capan, Tuğbey Akgün ve Batuhan Kör geçti.

Ev sahibi ekip 5 penaltıyı da gole çevirirken, Bursaspor ilk 4 penaltısında topu filelerle buluşturdu. Konuk ekibin Batuhan Kör'le kullandığı son penaltıda kaleci Mustafa Burak Bozan gole izin vermedi.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Gaziantep FK adını son 16 turuna yazdırırken, Bursaspor ise kupaya veda etti.

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