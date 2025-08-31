Dolar
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini aldı.

Ömer Faruk Salman  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetini aldı

Gaziantep

Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ilk hafta maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz yönetiminde sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ikinci galibiyetini Kasımpaşa karşısında 3-2'lik skorla aldı.

Gaziantep FK formasını ilk kez terleten yeni transfer Melih Kabasakal, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.

Güneydoğu temsilcisinde Lungoyi ve Arda Kızıldağ'da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

