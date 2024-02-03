Gaziantep FK-Kayserispor karşılaşması beraberlikle sonuçlandı

Gaziantep
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor'u konuk etti.
İlk yarı
11. dakikada konuk ekip golü buldu. Mondihome Kayserispor'un atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında top savunmadan döndü. Topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda topla buluşan Mehmet Eray Özbek'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Morte'nin vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.
35. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
43. dakikada Kayserispor'un atağında Mehmet Eray Özbek'in ara pasında topla buluşan Cardoso'nun sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Mondihome Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi penaltıyı iptal ederek, serbest vuruş kullanılmasını istedi.
57. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Dragus'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topla buluşan Maxim'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
68. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Furkan Soyalp'ın ortasına iyi yükselen Badji'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
72. Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Morte'nin ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın müdahalesi ile direkten döndü.
88. dakikada köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kayserispor Yardımcı Antrenörü Vukas: Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum
Mondihome Kayserispor'un yardımcı antrenörü Hari Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, netice olarak bugün Gaziantep FK maçını beraberlikle kapattıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda ikinci ve üçüncü golü bulabilecek pozisyonlarımız vardı. Ne yazık ki bu pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibimizin uzun top oynayacağını ve bu uzun topların neticesinde ikinci topları toplayıp hücum etmeye çalıştığını biliyorduk. Ne yazık ki şansız bir şekilde uzun top sonrası hiçbir şey yokken ortada bir gol yedik. 1-1'e razı olmak zorunda kaldık. Ama genel olarak takımın göstermiş olduğu mücadele, bundan sonraki maçlar için bizi umutlandırıyor. Önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı olacak."
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: İkinci yarıda pozisyonlara girdik ama gol atamadık maalesef
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumucida, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada oyuncularını sahada gösterdikleri duruştan dolayı tebrik ettiğini belirterek, çok istediklerini ancak galip gelmeyi beceremediklerini kaydetti.
Beraberliğin normal bir sonuç olduğunu ifade eden Sumudica, şunları söyledi:
"İlk yarı bizim de onların da kusurları vardı. Nita'nın inanılmaz bir kurtarışı vardı. İkinci yarıda pozisyonlara girdik ama gol atamadık maalesef. Önümüzde 14 maçımız var ligde kalmak istiyorsak İstanbul maçını kazanmamız gerekiyor. Kolay olmadığını biliyorum ama oraya gidip mücadele edeceğiz, savaşacağız, kazanmamız gerekiyor. 1 puan önemli ama 3 puan almamız lazım."
Hakemleri eleştiren Sumudica, "Hakemleri çok anlamıyorum, ilk yarı onların kalecisini hızlı oynaması için uyardı bir kere. Kaleci oyunu yavaşlatmaya devam etti ama herhangi bir karta başvurmadı. Mesela ben hafiften çizginin dışına çıktığım zaman hemen hakemler kırmızı kartına başvurabiliyor ya da bugün olduğu gibi zamanı gösterdiğimde hemen sarı kartına başvurdular. O yüzden ceza almamak için ne söylemem, ne yapmam gerektiğini bazen bilmiyorum." dedi.
Takımda eksikliklerin olduğunu aktaran Sumudica, "Tuhaf olan şey sanki her şey bize karşıymış gibi bu aralar. Her maç bir şeyler oluyor, tam kadro olamıyoruz bir türlü." ifadelerini kullandı.
Sumudica, kupadaki Fenerbahçe maçı ile de değerlendirme yaparak, "Takımımızda çok eksiklerimiz var. Bazen ne yapacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elimizde çok kısıtlı bir kadro var. Fenerbahçe maçında da bazı değişikler yapabiliriz. Fenerbahçe ligde farklı, kupada farklı kadrolarla oynayabiliyor. O nedenle bizim için zor bir maç olacaktır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.