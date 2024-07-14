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Spor, Futbol

Gaziantep FK, kaleci Sokratis Dioudis'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Yunan kaleci Sokratis Dioudis'i renklerine kattı.

Adsız Günebakan  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Gaziantep FK, kaleci Sokratis Dioudis'i transfer etti

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan milli kaleci Sokratis Dioudis ile iki yıllık anlaşmaya varıldı.

"Batman" lakaplı Dioudis, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Sokratis Dioudis'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.


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