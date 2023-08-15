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Spor, Futbol

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, takımı Avrupa'da görmek istiyor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "İnşallah Güneydoğu'nun incisi olan şehrimiz bir kupa, bir şampiyonluk görür. İnşallah takımı Avrupa'da da görürüz." dedi.

Okan Coşkun  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, takımı Avrupa'da görmek istiyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, bu sezon ligi iyi yerde bitirmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıma katkı sağlayacak genç oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini ifade etti.

Transferde çalışmaların sürdüğünü anlatan Yılmaz, "İmkanlarımız dahilinde renklerimize iyi oyuncuları katmak istiyoruz. Tabii ki birkaç eksiğimiz var. Bu eksiğimizi de 25 yaş altı oyuncularla tamamlamak istiyoruz. Yenilik için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"İnşallah takımı Avrupa'da da görürüz"

Memik Yılmaz, bu sezon ligi iyi bir yerde tamamlamak istediklerini aktardı.

Her takımın kendine göre hedefi olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz de mütevazı bir takım olup, bu yıl için ligi iyi bir yerde bitirmek için mücadele edeceğiz. Her zaman hayalimiz büyüktür. İnşallah zaman gösterecek. Şu an bazı şeyler için erken. Tabii ki hedefimiz yüksek. İnşallah Güneydoğu'nun incisi olan şehrimiz bir kupa, bir şampiyonluk görür. İnşallah takımı Avrupa'da da görürüz. Gaziantep bunlara yabancı değil. Hep beraber, şehir olarak mutlu oluruz."

Taraftarların takıma daha çok destek vermesini istediklerini söyleyen Yılmaz, iyi işler yapacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

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