Napoli, 24 yaşındaki forvet Lorenzo Lucca'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Udinese'den 24 yaşındaki forvet Lorenzo Lucca'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
Istanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanarak takım kadrosuna katıldığı bildirildi.
Lucca, geçen sezon Udinese formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta 14 gol kaydetti.
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Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i kamp kadrosuna çağırmayan Napoli, yeni bir forvet transferi yapmış oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.
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