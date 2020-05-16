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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, ailesiyle beraber yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda sıkıntı yaşamadıklarını bildirdi.

Emrah Oktay   | 16.05.2020
Galatasaraylı futbolcu Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim

Istanbul

Sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığı ile ilgili bazı haberler gördüğünü belirterek, "Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin sağlığının hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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