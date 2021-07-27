Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti.

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.
Fransa'nın Rennes takımından kadroya dahil edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Boey'in sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Müzesi'ni ziyaret ettiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.