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Spor, Futbol

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti.

Emre Doğan   | 27.07.2021
Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.

Fransa'nın Rennes takımından kadroya dahil edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Boey'in sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Müzesi'ni ziyaret ettiği aktarıldı.

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