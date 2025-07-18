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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü, Florya arazisi için Nivak Yapı ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Kulübü, Florya arazisi için Nivak Yapı ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzaladı.

Bozhan Memiş  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Galatasaray Kulübü, Florya arazisi için Nivak Yapı ile anlaşmaya vardı

İstanbul

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübüne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı AŞ arasında bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden de şu duyuru yapıldı:

"İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli değerlendirme ve sonuç raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı AŞ ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır."

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