Galatasaray'ın golcüsü Morata, İspanya milli takım kadrosuna davet edildi

İstanbul
İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, 20 ve 23 Mart'ta Hollanda ile yapacakları maçların kadrosunu belirledi.
Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da kadroya davet edildi. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Kadroda, Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den ise sadece 1 isim davet edildi.
Listedeki 27 oyuncunun 8'i İspanya dışında oynuyor.
Kadroda yer alan futbolcular ve oynadıkları kulüpler şöyle:
|Kulüp
|Oyuncu
|Arsenal
|David Raya
|Arsenal
|Mikel Merino
|Athletic Bilbao
|Unai Simon
|Athletic Bilbao
|Nico Williams
|Bayer Leverkusen
|Alejandro Grimaldo
|Chelsea
|Marc Cucurella
|Atletico Madrid
|Robin Le Normand
|Osasuna
|Bryan Zaragoza
|Barcelona
|Lamine Yamal
|Barcelona
|Inigo Martinez
|Barcelona
|Dani Olmo
|Barcelona
|Pau Cubarsi
|Barcelona
|Pedri
|Barcelona
|Marc Casado
|Barcelona
|Ferran Torres
|Porto
|Samuel Aghehowa
|Galatasaray
|Alvaro Morata
|PSG
|Fabian Ruiz
|Celta Vigo
|Oscar Mingueza
|Real Madrid
|Raul Asencio
|Real Sociedad
|Alex Remiro
|Real Sociedad
|Martin Zubimendi
|Real Sociedad
|Mikel Oyarzabal
|Tottenham
|Pedro Porro
|Villarreal
|Alex Baena
|Villarreal
|Ayoze Perez
|Villarreal
|Yeremy Pino