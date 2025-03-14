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Spor, Futbol

Galatasaray'ın golcüsü Morata, İspanya milli takım kadrosuna davet edildi

İspanya Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı maçların kadrosunu duyurdu.

Fatih Erel  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Galatasaray'ın golcüsü Morata, İspanya milli takım kadrosuna davet edildi

İstanbul

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, 20 ve 23 Mart'ta Hollanda ile yapacakları maçların kadrosunu belirledi.

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da kadroya davet edildi. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kadroda, Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den ise sadece 1 isim davet edildi.

Listedeki 27 oyuncunun 8'i İspanya dışında oynuyor.

Kadroda yer alan futbolcular ve oynadıkları kulüpler şöyle:

KulüpOyuncu
ArsenalDavid Raya
ArsenalMikel Merino
Athletic BilbaoUnai Simon
Athletic BilbaoNico Williams
Bayer LeverkusenAlejandro Grimaldo
ChelseaMarc Cucurella
Atletico MadridRobin Le Normand
OsasunaBryan Zaragoza
BarcelonaLamine Yamal
BarcelonaInigo Martinez
BarcelonaDani Olmo
BarcelonaPau Cubarsi
BarcelonaPedri
BarcelonaMarc Casado
BarcelonaFerran Torres
PortoSamuel Aghehowa
GalatasarayAlvaro Morata
PSGFabian Ruiz
Celta VigoOscar Mingueza
Real MadridRaul Asencio
Real SociedadAlex Remiro
Real SociedadMartin Zubimendi
Real SociedadMikel Oyarzabal
TottenhamPedro Porro
VillarrealAlex Baena
VillarrealAyoze Perez
VillarrealYeremy Pino
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