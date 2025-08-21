Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray'dan yetkisiz transfer girişimlerine tepki

Galatasaray Kulübü, bazı kulüplerin sözleşmeli futbolcularıyla FIFA kurallarına aykırı şekilde görüşmeler yaptığını belirterek, konuyla ilgili gerekli hukuki adımların atıldığını açıkladı.

Süha Gür  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Galatasaray'dan yetkisiz transfer girişimlerine tepki

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir." denildi.

Bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe saydığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz."

Açıklamada, kadronun korunacağı ve daha da güçlendirileceği de ifade edildi.

