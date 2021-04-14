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Spor, Futbol, Koronavirüs

Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ercan Çakar   | 14.04.2021
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testlerin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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