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Spor, Futbol

Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatılmasına tepki gösterildi

Galatasaray'ın Olympiakos ile yapacağı özel maç için gittiği Yunanistan'da yaşananları ve süreci derleyerek yayınlıyoruz.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.07.2021
Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatılmasına tepki gösterildi

İstanbul

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yaparak, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediğini belirtti.

İki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına rağmen Yunan yetkililerin son 72 saat içinde yapılan testleri kabul etmeyerek yeni test istemesi üzerine başlayan süreçte, pasaport kontrolünden geçen sarı-kırmızılı oyuncular da takım otobüsünden indirildi.

Yaşanan problemin çözümü için yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen sarı-kırmızılı ekip daha sonra İstanbul'a dönüş kararı aldı.

İnternet sitesinden bir açıklama yayımlayan Galatasaray Kulübü, bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapıldığını vurgulayarak Yunan makamlarından özür beklediklerini deklare etti.

Spor Bakanı Kasapoğlu kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine, kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih (Terim) Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan destek mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan yetkililerin tutumuna tepki gösteren bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çavuşoğlu mesajında, "Bugün Galatasaray Futbol Takımı'mızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" ifadelerine yer verdi.

Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de havalimanına giderek sarı-kırmızılı takımın yanında oldu.

Ayrıca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayımladığı mesajda Yunan yetkililerin yaptığı saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ve bu durumu not ettiklerini aktardı.

TFF'den tepki

Türkiye Futbol Federasyonu da yaşanan gelişmelerin ardından bir mesaj paylaştı.

Federasyonun mesajında "Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Kulübü'müzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz." denildi.

Galatasaray kafilesi 22.30'da İstanbul'a dönüş yolculuğuna başladı.


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