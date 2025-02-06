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Spor, Futbol

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4 golle geçti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci maçında deplasmanda Geosis Boluspor'u 4-1 yendi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4 golle geçti Fotoğraf: Abdullah Güçlü - AA

Bolu

Karşılaşmanın 12. dakikasında Boluspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki İlhami Siraçhan Nas, boştaki arkadaşı Iskandarlı ile topu buluşturdu. Iskandarlı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Demir, penaltı noktasındaki Morata'ya pasını çıkardı. Morata, yaptığı klas bir vuruşla meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1

44. dakikada Galatasaray öne geçti. Kornerden gelen topu ceza sahası dışında önünde bulan Eyüp Aydın, sol ayağı ile yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

72. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kurucu, topu Yusuf Demir ile buluşturdu. Yusuf Demir'in yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.

74. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

Galatasaray, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

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