Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4 golle geçti

Bolu
Karşılaşmanın 12. dakikasında Boluspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki İlhami Siraçhan Nas, boştaki arkadaşı Iskandarlı ile topu buluşturdu. Iskandarlı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Demir, penaltı noktasındaki Morata'ya pasını çıkardı. Morata, yaptığı klas bir vuruşla meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1
44. dakikada Galatasaray öne geçti. Kornerden gelen topu ceza sahası dışında önünde bulan Eyüp Aydın, sol ayağı ile yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
72. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kurucu, topu Yusuf Demir ile buluşturdu. Yusuf Demir'in yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.
74. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.
Galatasaray, karşılaşmayı 4-1 kazandı.
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