Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off'unda veda etti

İstanbul
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak elendi.
RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftarının desteğiyle rövanş maçına baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, istediği pozisyonları bulmakta zorlandı. Geçiş oyununda rakibine pozisyonlar veren Galatasaray, 43. dakikada Seiya Maikuma'nın kaydettiği golle devre arasına 1-0 geride girdi.
Hollanda temsilcisi, karşılaşmanın 55. dakikasında Denso Kasius'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Rakibini 1 dakika sonra Victor Osimhen ile yanıt veren Galatasaray, skoru 2-1'e getirdi. "Cimbom" 70. dakikada Roland Sallai'nin golüyle 2-2 beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi.
Bu sonuçla AZ Alkmaar, adını son 16 turuna yazdıran takım olurken Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa serüveni sona erdi.
Osimhen gollerine devam ediyor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 20'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.
Sallai, rövanş maçında da gol attı
Sarı-kırmızılı ekibin Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, iki AZ Alkmaar maçında da fileleri havalandırdı.
UEFA listesine ara transfer döneminin ardından yazdırılan Sallai, Galatasaray'daki ilk Avrupa Ligi maçına geçen hafta AZ Alkmaar karşısında çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin 4-1 kaybettiği karşılaşmadaki tek golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, rövanş maçında da tabelayı değiştirdi.
Süper Lig'de 1 golü bulunan Sallai, toplamda 3 gole ulaştı.
Günay'ın performansı yeterli olmadı
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, ilk yarıda gösterdiği iyi performansla takımının maça tutunmasını sağladı.
Fernando Muslera'nın yedek başladığı müsabakada sarı-kırmızılı takımın kalesini Günay Güvenç korudu. 33 yaşındaki file bekçisi, ilk yarım saatte yaptığı 4 kritik kurtarışla takımının gol yemesine engel oldu.
Müsabakada 2 gol yiyen Günay Güvenç, kurtarışlarına ikinci yarıda da devam etti. Tecrübeli kaleci, 64 ve 90+1. dakikalarda karşı karşıya yaptığı kurtarışta taraftarların alkışını ve tezahüratlı desteğini aldı.
Taraftarlar, maç sonunda sarı-kırmızılı futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi.
Berkan Kutlu'ya ıslıklı tepki
Galatasaray taraftarı, oyuna giren Berkan Kutlu'ya ıslıkla tepki gösterdi.
Teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın 61. dakikasında Lucas Torreira'yı oyundan alırken yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Tecrübeli futbolcu, ismi anons edilmesinin ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Taraftarlar, oyundan çıkan Torreira'ya ise tezahüratla destek verdi.
Avrupa'da son 6 maçını kazanamadı
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakadan galibiyet alamadı.
"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, ardından deplasmanda Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak AZ Alkmaar ile berabere kalarak kazanamama serisini sonlandıramadı.
Üst üste 33 maçta gol attı
Galatasaray, son 33 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.
Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Ağustos 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.
Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 22, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.
Avrupa'da tüm maçlarda gol yedi
Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.
Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.
Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 10 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 22 kez çıkardı.
Hollanda takımlarına karşı 24 yıllık kötü seri devam ediyor
Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 24 yıllık kazanamama serisi sürdü.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 12. kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
AZ Alkmaar ile üçüncü randevuda galibiyet yok
Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon yaptığı 3. maçtan da galibiyet çıkartamadı.
UEFA organizasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 3. kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.
AZ Alkmaar'ı ilk kez sahasında konuk eden Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak yine galip gelemedi.
AZ Alkmaar'da erken değişiklik
Hollanda temsilcisinde teknik direktör Maarten Martens, sakatlık nedeniyle oyuna erken müdahale etmek zorunda kaldı.
Maça ilk 11'de başlayan Sven Mijnans, 10. dakikada sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun yerine 12. dakikada Zico Buurmeester oyuna girdi.
Mijnans, bu sezon Galatasaray ile yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmıştı.
Hollanda temsilcisi, Türk takımlarına yine yenilmedi
AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla yaptığı 10. maçta mağlup olmadı.
Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.
İlk yarı
5. dakikada Koopmeiners'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Poku'nun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut yandan auta çıktı.
Aynı dakikada Koopmeiners'ın pasında topla buluşan Mijnans'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Lahdo'nun pasında topla buluşan Parrott'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak Abdülkerim Bardakcı'dan döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Poku'nun vuruşunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında Poku'nun pasında topu önünde bulan Burrmester, penaltı noktası civarında bulunan Belic'e meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasın içinde bulunan Sanchez, golü önledi
16. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Sallai'nin yay gerisinden çektiği şutta kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kurtardı.
26. dakikada Belic'in yay gerisinden şutunda kaleci Günay Güvenç, topu kornere gönderdi.
27. dakikada Parrott'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Wolfe'nin şutunda kaleci Günay Güvenç, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
39. dakikada Sanchez'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Cuesta'nın vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
43. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Buurmeester'in pasında topla buluşan Poku, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı Maikuma'ya aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı AZ Alkmaar'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci Yarı
51. dakikada Sallai'nin sol kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Owusu-Oduro, sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.
55. dakikada AZ Alkmaar, farkı 2'e çıkardı. Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Kasius, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta fileleri havalandırdı: 0-2.
56. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Lucas Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
63. dakikada Kasius'un sağ kanattan pasında altıpas çizgisi önünden Parrott'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.
70. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası gerisinden topla buluşan Sallai'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin solundan geçerek ağlara gitti: 2-2.
82. dakikada Wolfe'nin pasında topla buluşan Poku, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra Metehan Baltacı'yı geçerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Günay, bu vuruşu ayaklarıyla kurtardı.
90. dakikada Koopmeiners'ın ceza sahası yayının gerisinden çektiği şutta, meşin yuvarlak önce üst direğe sonra da kaleci Günay'a çarptı. Sadiq, dönen topa altıpas çizgisi önünde vursa da kaleci Günay gole izin vermedi.
Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
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