Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Biz müsaade etmediğimiz müddetçe hiçbir rakibimiz bize üstünlük sağlayamaz. Bunu önce oyun sonra skor olarak göstermeliyiz." dedi.

İSTANBUL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda oynayacakları maçta ilk hedeflerinin galibiyet olduğunu ancak kazanamıyorlarsa da beraberliğin iyi bir sonuç olacağını söyledi.

Dragao Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Fatih Terim, daha önce Porto'da oynayan sarı-kırmızılı futbolcular Maicon ve Fernando ile birlikte katıldı.

Tecrübeli teknik adam, "Eğer kazanamıyorsak beraberlik iyidir tabi. Sonuçta deplasmana oynuyoruz. İlk maçı da 3 puanla kapattık. Porto, çok iyi bir takım, kazanamıyorsanız o zaman doğru bir sonuç olarak beraberlik görülebilir." dedi.

"Emre, sadece bu maç değil belki de minimum 2 ay yok"

Önemli oyuncularının eksik olduğunu vurgulayan Terim, şöyle konuştu:

"Emre, sadece bu maç değil belki de minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı, Eren'in durumu daha bir değişik. Eren'in MR'ında herhangi bir şey yok. İşin tıbbı tarafında bir şey yok ama kendi beyanı bizim için asıl olandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Onun için yarına kadar bekleyeceğiz. Galatasaray buraya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da kazanmak, iyi oynamak adına geldi. Savunması ve hücumu blog halinde oynayabilen bir bütün halinde oynamamız gerekiyor. Çünkü çok iyi bir takımla oynuyoruz. Erzurum maçı biter bitmez mental ve fiziksel olarak hazır olmaya çalışıyoruz. Topu kazandığımız ve kaybettiğimi andaki reaksiyonumuz önemli. Tempolu, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Eksikler gedikler hep olacaktır ama netice itibarıyla 11'e 11 oynayacağız."

"Bizler ancak müsaade edersek rakibimiz bize karşı skor ve oyun üstünlüğü sağlayabildi"

Galatasaray'ın, UEFA'nın finansal fair-play kriterleri nedeniyle rakipleriyle eşit şartlarda Şampiyonlar Ligi'ne başlayamadığını vurgulayan Terim, sarı-kırmızılı takımın iç saha ve deplasman performansları farkın hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray takımı Şampiyonlar Ligi'nde rakipleriyle aynı seviyede veya aynı haklara sahip başlamadı. Transfer yasağı olan bir Galatasaray'la, diğer rakiplerinin her şeyinin serbest olduğu bir ortam vardı. UEFA'nın cezasından dolayı baya bir sıkıntılı zaman geçirdik. Ancak deplasman ve iç saha ile ilgili söylediğiniz şeylerin üzerinde çok duruldu. Galatasaray kaybetmişse bu kritiğe açıktır ama ben hobidir ya da fobidir sözlerinin ötesinde, futbol ciddi bir oyun. Bence şöyle desek daha doğru olur, bizler ancak müsaade edersek rakibimiz bize karşı skor ve oyun üstünlüğü sağlayabildi. Bu maç itibarıyla bir mesajımız olmalı. Biz müsaade etmediğimiz müddetçe hiçbir rakibimiz bize üstünlük sağlayamaz. Bunu önce oyun sonra skor olarak göstermeliyiz."

"Porto takım halinde dikkat edilmesi gereken bir ekip"

Fatih Terim, Porto'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Vincent Aboubakar'ın yokluğunun rakiplerini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine ise, "Porto takım halinde oyununu iyi oynayan bir ekip. Önemli de oyuncuları var. Aboubakar çok beğendiğim bir atak oyuncusu ama olmadığı zaman Porto takımının onun yerine koyacağı Marega, Brahimi gibi başka oyuncuları da var. Bizdeki sakat olanlar daha fazla. Aboubakar önemli bir oyuncu ama ben Porto'nun takım halinde dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Fernando ve Maicon'un açıklamaları

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando ve Maicon, daha önce Porto'da forma giydikleri için bu maçın kendileri için özel bir karşılaşma olacağını söyledi.

Kendileri için duygusal bir maç olacağını ancak kazanmak istediklerini söyleyen Fernando, "Tabii ki Porto çok güçlü bir takım. Dragao da oynamak çok zordur ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ofansif oynayan bir takımız, her zaman golü arıyoruz, golü ararken gol de yiyebiliriz. Önemli olan sonuçtur." şeklinde konuştu.

Kazanmak için sahaya çıkacaklarını anlatan Maicon da "Tabii ki benim için zor bir maç olacak ama şu an Galatasaray için oynuyorum ve Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Porto'nun ligi kazanmasına çok sevindim. Burada uzun seneler oynadım. Takımın güçlü taraflarını biliyoruz. Bizim takımımız gol yiyebilir, tabii ki savunmada problemlerimiz olabilir ama önemli olan maçı kazanmanızdır. Yarın da önemli olan maçı kazanmamız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Hilmi Sever