Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: İlk maçtaki avantajımızı bir kenara bırakıp, kazanmaya odaklanacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle yapacakları play-off turu rövanş maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.
Prag
Karşılaşmanın oynanacağı Letna Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, bugünkü maçın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Kazanıp, son 16 turuna kalmak istiyoruz. İlk maçta yakaladığımız bir avantaj var. İlk maç bitti, şimdi sıfırdan bir maça başlıyoruz. İlk maçtaki avantajımızı da bir kenara bırakıp, bu maçı kazanmaya odaklanacağız." dedi.
Rakiplerinin ilk maçta iyi bir performans sergilediğini ve kendilerine çok zorluk çıkardığını anlatan Buruk, "Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Son hafta deplasmanda kazandığımız lig maçı bizim için önemliydi, moral oldu. İyi bir şekilde gidiyoruz. Özellikle deplasman maçlarında. Ligdeki son 3 deplasman maçında iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir zemin var, güzel bir maç ortamı olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Maç içinde hücuma da çıkan bir takım. Galatasaray her maçta kazanmak için sahaya çıkar. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Ama ilk maçta da rakibimizin neleri iyi yapabildiğini gördük. Bugün daha iyi bir performans sergileyeceğimizi bekliyorum." diye konuştu.
Okan Buruk, rakiplerinin ilk maçta cesur bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "O yüzden bu maça yüzde 100 konsantrasyonla ve rakibimizin neler yapabildiğini bilerek çıkacağız. Kendi oyunumuz var. Çok önemli ve değerli bir şehir. O şehrin uzun yıllardır mücadele eden değerli bir takımı. Bence çok da önemli oyuncular yetiştiriyor ve bu anlamda örnek kulüplerden biri. Kadro olarak değerli bir kulüp. Ne kadar zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Galatasaray taraftarı da buraya akın edecektir. Ne kadar seyircimizin tribünlerde olacağı maç günü ortaya çıkıyor. Yine yoğun bir destek bekliyoruz. Çok iyi bir takımla çok iyi bir atmosferde oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolculuğu döneminde Galatasaray forması altında Sparta Prag ile oynadıkları maçlarla ilgili anıları sorulan Buruk, "Nedved'in golleri var. İlk iki maçı hatırlıyorum. Orada Nedved çok önemli işler yapmıştı ve kupadan elenmiştik. Antrenör olarak inşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.
"Geçen seneden beri sadece kazanma odaklıyız"
Okan Buruk, Süper Lig'de en az maçta 50 galibiyete ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmesiyle ilgili şunları kaydetti:
"Bu bana nasip oldu. Sonuçta tenis değil, tek başıma yapmıyorum. Teknik direktör olarak takımın başında yer aldığım için benim yönetimimde böyle bir rekor gözüküyor. Geçen seneden beri sadece kazanma odaklıyız. Camiamıza karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk da her maçı kazanmak. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. O yüzden aslında her beraber bunu kazanıyoruz. Önemli olan Galatasaray'ın kazanmaya devam etmesi. İç sahada bu sene bütün lig maçlarımızı kazandık. Bunda hem taraftarımızın gücü hem de bizim sahadaki oyunumuzun gücü var. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı, ben başında olduğum için benim adım geçiyor."
Okan Buruk, sakatlıkları bulunan oyuncuları Serge Aurier ile Hakim Ziyech'in 2-3 hafta içinde takımdaki yerlerini alacağını dile getirerek, "Buradaki hedefimiz Beşiktaş maçı. Yine Kaan Ayhan'ın da ağrıları var. Ağrılarıyla oynamaya devam ediyor. İdareli bir şekilde kullanıyoruz. Son maç kadroya da almadık." ifadelerini kullandı.
"İsteğimiz Muslera'nın bizimle devam etmesi"
Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli kalecileri Fernando Muslera ile devam etmek istediklerini anlatarak, "Fernando Muslera, Galatasaray'ın kaptanı. Galatasaray taraftarı da onu çok seviyor, o Galatasaray'ı çok seviyor. O yüzden Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın bu sene de başarılarında büyük pay sahibi. Oynadığı oyun, aldığı rol bizim için çok değerli. İsteğimiz bizimle devam etmesi. İnşallah bu şekilde olur." şeklinde görüş belirtti.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu turda güçlü bir takımla eşleştiklerini dile getirerek, "Zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. İlk maç da öyle geçti. İlk maçtan sonra rakibin olumlu ve olumsuz taraflarını ayırdık. Bugün daha temkinli, etkili bir futbol oynayarak buradan galibiyetle ayrılıp, taraftarımıza son 16 turunu getirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur." dedi.
Kerem Aktürkoğlu, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçtan önce kulüp yöneticileri tarafından futbolculara gönderilen notların çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Hepimiz için çok duygusal, anlamlı ve önemli bir hediye oldu. Erden, Fatih ve Ayhan ağabeylere teşekkür ederim. Bana gönderilen benim için çok özeldi. O an hemen arayıp, Erden ağabeye de çok teşekkür ettim. Bizim hayallerimiz var. Hem kulüple hem de kişisel hayallerim var. Bunlardan biri de Galatasaray ile Avrupa şampiyonu olabilmek. Hocamız yaşadı. Aynı şeyi biz de yaşamak istiyoruz. Hayaller gerçekleştirildiği zaman çok daha anlamlı olur. Bu doğrultuda maç maç giderek, bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Önümüzde uzun ve çetin bir yol var. Rakiplerimiz çok kuvvetli. Hiçbir şey kazanılmış değil. Bugün çok önemli bir maçımız var ve bunun bilincindeyiz. Bugünkü maçı kazanıp, önümüzdeki sürece çok daha emin adımlarla gideceğimize inanıyoruz. Nota da gelirsek, çok anlamlı ve çok güzeldi. Ömrüm boyunca saklayacağım ve benim için çok anlamlı bir hediye olarak kalacak."
Galatasaray ile kupalar kazanmak istediğini aktaran Kerem Aktürkoğlu, "Bu sezon önümüzde 4 kupa var. Hedefimiz 4 kupayı da kazanmak. Galatasaray'da oynamak, Galatasaraylı olmak her kupada, her mücadelede kupa ve galibiyet almaktır hedefin. Biz de hedef doğrultusunda hareket ediyoruz. Muslera 12-13 senedir burada. Kulüpte bunu en iyi bilenlerden biri. Onunla böyle bir şey konuşmaya gerek yok. O kupalar kazanmaya alışık. Biz de ona bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah kupayı kazanan taraf biz oluruz ve o pozu bütün Türkiye'ye armağan ederiz." diye konuştu.
Milli futbolcu, performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Bireysel performanslar her zaman çok önemli ve değerlidir. Ancak takım kazanmadıktan sonra veya elendikten sonra çok önemi yoktur. Bugün de bizim için çok önemli bir maç. İlk maçta gol atamadım ama galibiyet aldık. Elbette her futbolcu gol atmak, asist yapmak, skora katkı sağlamak ister. Ama önemli olan takıma yardım edebilmek. Tek amacım takımıma en iyi şekilde yardım edebilmek. Gol atmayı ve asist yapmayı çok istiyorum ama takımın kazanması her şeyden çok daha önemli. İnşallah kazanırız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.