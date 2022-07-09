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Spor, Futbol

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Hilmi Sever   | 09.07.2022
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı

İstanbul

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Porto'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.

Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim

Oliveira, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra GSTV'ye açıklamada bulundu.

Transferinin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür eden Sergio Oliveira, "İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray tarihi geçmişi olan bir kulüp ve Avrupa'nın fatihi olarak anılıyor. Burada Galatasaray’ın ait olduğu yere gitmesi için yardım edeceğim. Takım arkadaşlarımla elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonluklar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gün içinde VM Medical Park Florya Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçen Oliveira, Nef Stadı ve Galatasaray Müzesi'ni de gezdi.

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