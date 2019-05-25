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Spor, Futbol

Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor

Sarı-kırmızılı futbol takımının Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği 22. şampiyonluğun kutlamaları başladı.

Emrah Oktay,Ercan Çakar   | 25.05.2019
Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor AA/Emrah Yorulmaz

İstanbul

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 22. şampiyonluğun kutlamaları başladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi.

Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Bazı taraftarların da arabalarıyla otobüse eşlik ettiği görüldü.

Altyapıdaki şampiyonlar kutlamada

Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları kutlamaya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı.

Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

GS Store'a büyük ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi.

Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı.

Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.

Galatasaray'dan "ağlama" emojili tişört

Galatasaray Kulübü, "ağalama" emojili tişört satışa sunarak rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri hakem kararlarına tepki göstermiş, bunun üzerine Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından "ağalama" emojisi paylaşılmıştı.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamasının başladığı sırada GS Store'dan yapılan açıklamada, "ağlama" emojisinin yer aldığı tişörtlerin satışa sunulduğu bildirildi.

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