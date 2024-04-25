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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, milli takım kariyerini noktaladı

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takım kariyerini noktaladı.

Fatih Erel  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, milli takım kariyerini noktaladı

İstanbul

Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Muslera, Uruguay Milli Futbol Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Sana çok teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonun videolu sosyal medya paylaşımında, Muslera'nın milli takım formasıyla yaptığı kurtarışlar yer alırken, "Sen başardın Nando. Adın, Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi." görüşlerine yer verildi.

Deneyimli kaleci, milli takımda 2009 yılından beri 133 maçta forma giydi. Uruguay'ın kalesinde 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası organizasyonlarında 16 kez forma giyen Muslera, 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.

Muslera, Uruguay Milli Takımı formasıyla 2011 Copa America şampiyonluğu sevinci de yaşamıştı.

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