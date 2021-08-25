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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Fayçal Fajr, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Kopenhag Parken Stadı’nda basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

Galatasaray, Rumen futbolcu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Romanya'nın FCSB ekibinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Vasile Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan Çakar   | 25.08.2021
Galatasaray, Rumen futbolcu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır." denildi.

"Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım"

Rumen futbolcu Olimpiu Vasile Morutan, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray'da çok sıcak bir şekilde karşılandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sıcak karşılama beni çok mutlu etti. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini ve hangi büyük oyuncuların burada oynadığını çok yakından biliyorum. Taraftarımıza da söz veriyorum en yüksek seviyede mücadele edip, elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Galatasaray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50 bin ateşli taraftar önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum."

Bu arada Morutan, Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçirildi.

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