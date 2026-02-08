Galatasaray, Rize'de 3 puanı 3 golle aldı

Rize
10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.
19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1
21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
47. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lang'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yan tarafına çarpıp tekrar oyun alanına döndü.
62. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in hatalı pasını kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top ağlara gitti: 0-2
73. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang savunma arkasına koşan Osimhen'e derinlemesine yerden pasını gönderdi. Osimhen, kaleci Fofana'yı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3
82. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp yerden sektikten sonra kaleci Fofana da kaldı.
90+2. dakikada Mebude'nin sağ çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
90+4. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mihaila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligde 9 maçtır mağlup olmuyor
Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.
Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.
Barış Alper Yılmaz, 8. golünü kaydetti
Sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz, bu sezon çıktığı 31. resmi maçında 8. golünü attı.
Milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 18, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 maça çıktı.
Çaykur Rizespor karşısında ligdeki 6. golünü kaydeden Barış Alper, Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa'da birer kez fileleri havalandırdı.
Yunus Akgün, 7. golüne ulaştı
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, bu sezon resmi maçlardaki 7. golünü attı.
Bu sezon toplamda 28 resmi müsabakaya çıkan Yunus, Çaykur Rizespor'a karşı attığı kafa golüyle 7. golünü kaydetti.
Ayrıca Yunus'un attığı bu gol, Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golü oldu.
Victor Osimhen, Galatasaray tarihinin en golcü 4. yabancısı oldu
Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki 15. golünü attı.
Tüm kulvarlarda Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Osimhen, Çaykur Rizespor'a attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan yıldız santrfor, toplamda 15 golü buldu.
Nijeryalı futbolcu, attığı golle Galatasaray tarihinin en golcü 4. yabancı futbolcusu oldu.
Osimhen, Galatasaray'daki 52. golüne ulaşarak, 51 gollü Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis'i geçti.
Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu 73 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi olurken, Arjantinli yıldızı 72 golle Gheorghe Hagi ve 61 golle Milan Baros takip ediyor.
Son 2 lig maçında kalesini gole kapadı
Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 maçında kalesinde gol görmedi.
Geçen hafta Kayserispor'u 4-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, bu maçta ise Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
Son 2 lig maçında gol yemeyen Galatasaray, söz konusu 2 karşılaşmadan önceki 12 lig müsabakasının 10'unda gol yemişti.
Son 8 maçı Galatasaray kazandı
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile çıktığı son 8 lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 8 müsabakayı sırasıyla 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0, 2-1, 3-1 ve 3-0'lık skorlarla galip tamamladı.
Boey, 750 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi
Fransız futbolcu Sacha Boey, 750 gün sonra Galatasaray ile maça çıktı.
Bayern Münih'e 2024 yılının ocak ayında Boey'i, 30 milyon avro bonservis ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında satan Galatasaray, Fransız oyuncuyu 500 bin avro bedel ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılarda son maçına 21 Ocak 2024 tarihinde Trabzonspor'a karşı çıkan Boey, Çaykur Rizespor'a karşı 75. dakikada Lang'ın yerine oyuna dahil olarak, 750 gün sonra Galatasaray formasını yeniden giydi.
Galatasaray, üç kez direğe takıldı
Sarı-kırmızılı ekibin, maçtaki üç şutu direkten döndü
Galatasaray'ın son haftalardaki skorer Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, karşılaşmanın 10. dakikasında direğe takıldı. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp auta çıktı.
Sarı-kırmızıların yeni Hollandalı transferi Noa Lang da ilk golüne çok yaklaştı. Lang'ın 46. dakikada ceza sahası sol çaprazından çektiği şut, uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin 82. dakikada ceza yayından vuruşunda ise meşin yuvarlak, üst direğe çarptı.
Okan Buruk, Çaykur Rizespor'a karşı yine puan kaybetmedi
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında eski takımı Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 6. maçında da puan kaybetmedi.
Buruk, Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 6 maçın 6'sını da kazandı. Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.
Bu arada Galatasaray'ın Macar futbolcusu Rolland Sallai, sağ bek başladığı mücadeleyi yapılan değişikliklerin ardından sol açıkta bitirdi.