Dolar
44.12
Euro
50.95
Altın
5,131.05
ETH/USDT
2,045.20
BTC/USDT
69,700.00
BIST 100
13,303.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa görüştü. -VTR
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Süha Gür  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın ilk 2 müsabakasında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: Gürcan Hasova

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı

Bursaspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmak için zirve yürüyüşünü sürdürüyor

Galatasaray, savunmadaki başarısıyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yürüyor

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük deplasmanında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet