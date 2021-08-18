Galatasaray Kulübünde Marcao ile ilgili disiplin süreci başlatıldı
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'de Giresunspor ile oynadıkları maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Brezilyalı futbolcuları Marcao Teixeira ile ilgili disiplin sürecini başlattıklarını söyledi.
İstanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yaşanılan olayı hiçbir şekilde tasvip etmediklerini belirtti.
Elmas, şunları kaydetti:
"Bizim kulüp içi disiplin talimatımız var. Bu disiplin talimatı gereği yapılması gereken örneğin savunma alma, bu savunma sonrası teknik heyet raporunu alma ve bunun sonucunda gerekli yaptırımları yapmak üzere net belirtilmiş konularımız var. Disiplin sürecini kulübümüz içerisinde çalıştırmaya başladık. Fakat burada şunu da belirteyim ki dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir ve dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları da kimse Galatasaray'a dikte edemez. Özellikle bazı televizyonlarda bazı yorumcuların yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz nezaketimiz. Yanlış anlaşılmasın. Gerekli olduğu zaman en sert tepkiyi veririz. Herkes dikkatli olsun, Galatasaray ile uğraşmasınlar."
Burak Elmas, konunun Galatasaray'ın bir iç meselesi olduğunu anlatarak, "Tasvip etmediğimiz bir konuda iç ceza işlemlerini başlattık. Tekrar söylüyorum iç. Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı naklen yayında meydana gelmiştir. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla, hepsiyle görüşerek bu konuda aile içinde gerekli şekilde gereken cezayı vereceğiz. Ama dediğim gibi başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile. Biz aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz. Buradan da bunu yapmaya çalışanları da şiddetle uyarıyorum." ifadelerini kullandı.
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek
Öte yandan, Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun tedbiren takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu olarak oyuncumuz Marcao do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktadır. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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