Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,829.00
BTC/USDT
96,240.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Alanyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Mustafa Kurt  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Alanyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

12. dakikada Kayserispor'da Carole'un kalecisine dönmek istediği topu araya girerek alan Janvier, Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Janvier'in çalım atmak istediği kaleci Bilal, ayağıyla meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Ramazan Civelek'in pasıyla topla ceza sahası çaprazında buluşan Cordoso'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine yerden ortasında ters bir vuruş yapan Attamah, topu kendi filelerine gönderdi: 1-0.

39. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Cordova'nın ortasında Attamah'tan seken top az farkla arka direğin yanından dışarı çıktı.

52. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Carole'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

71. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayının gerisinde topla buluşan Janvier'in şutunda, Cordova'ya çarpıp kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt güçlükle önledi.

75. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Cardoso'nun çaprazdan vurduğu top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın bacaklarının arasından geçerek direğin yanından az farkla auta çıktı.

79. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta içeri sokulan Cardoso'nun vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara doğru giderken Alanyaspor'dan Balkovec meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Aile Yılı" kapsamındaki projelerde "Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasını yalanlandı
Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı
Tatar: Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar Türk dünyasının gurur abideleridir
Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları var
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Benzer haberler

Alanyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı

Alanyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligden düşmekten son haftada kurtuldu

Göztepe, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Göztepe, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Derbide ilk golü atan galibiyete yakın

Derbide ilk golü atan galibiyete yakın
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet