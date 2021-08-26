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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye savunma vermeyecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sevk edildiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) savunma vermeyeceğini bildirdi.

Ercan Çakar   | 26.08.2021
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye savunma vermeyecek

Istanbul

TFF Hukuk Müşavirliğinin, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle disipline sevk ettiği Burak Elmas, PFDK başkanlığına bir yazı gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Elmas, gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

"Daha önce müteaddit defalar kamuoyu ile paylaştığım üzere, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığı tüm futbol paydaşlarının malumudur. Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden yapılacak herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım. Kurullarınızın adil olmadığı vermiş olduğunuz çelişkili ve adaletsiz kararlarla sabittir. Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim. Yapılan sevk ve kurullarınızın vereceği cezalar Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray Spor Kulübünü ve bizleri yıldıramaz. Bugün olduğu gibi gelecekte de doğruları söylemeye, sporun bütün paydaşları adına adaletin tecellisi için mücadele etmeye aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Bu hukuksuz uygulamalarınız ise tarih önünde ve kamu vicdanında mahkum olacaktır."

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