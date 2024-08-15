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Spor, Futbol

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak.

Can Öcal  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Galatasaray, Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak

İstanbul

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in tedavisi sürerken, yeni transferlerden Elias Jelert'in ise bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

Galatasaray ile Konyaspor 47. randevuda

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

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