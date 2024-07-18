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Spor, Futbol

Galatasaray, hazırlık maçında Trencin'i farklı geçti

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya temsilcisi Trencin'i 4-1 mağlup etti.

Emrah Oktay  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Galatasaray, hazırlık maçında Trencin'i farklı geçti

Linz

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, Raiffeisen Arena'da Trencin ile karşılaştı.

Galatasaray, müsabakaya Jankat Yılmaz, Leo Dubois, Victor Nelsson, Metehan Baltacı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Michy Batshuayi 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 7. dakikada Köhn, 22. dakikada ise Ziyech'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk, 46. dakikada Kerem Demirbay, 60. dakikada Yusuf Demir, Halil Dervişoğlu, Siraçhan Nas, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Ali Yeşilyurt, 68. dakikada Eren Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ü oyuna sürdü.

Maçın 50. dakikasında Mertens'in jeneriklik golüyle farkı 3'e çıkaran Galatasaray, 58. dakikada Batshuayi'nin ayağından skoru 4-0 yaptı. Trencin, 82. dakikada Emmanuel Uchegbu'nun golüyle durumu 4-1'e getirdi.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni transfer Batshuayi golle tanıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Avusturya kampında yapılan 3 hazırlık maçında da forma giyen Belçikalı santrfor, Trencin karşısında 58. dakikada fileleri havalandırdı. Bu, Batshuayi'nin Galatasaray'da kaydettiği ilk gol oldu.

Ziyech, performansıyla dikkati çekiyor

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Avusturya kampında performansıyla ön plana çıkan futbolculardan oldu.

Geçen sezon kiralık geldiği sarı-kırmızılı takımda sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinden dolayı istikrarlı forma giyemeyen Ziyech, buna rağmen etkili performansıyla elde edilen şampiyonluğa önemli katkı verdi.

Bonservisinin alınmasıyla sezon başı kampında takımla olan Ziyech, hazırlık maçlarında iyi performans sergiledi.

Hazırlık maçlarında Dries Mertens ve Metehan Baltacı ikişer, Michy Batshuayi, Derrick Köhn ve Kerem Demirbay ise birer gol attı. Bu oyuncuların yanı sıra kampın genelinde Wilfried Zaha ile Yusuf Demir de istekli görüntüsüyle dikkati çekti.

Üç hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, Avusturya kampının ilk etabında 3 hazırlık müsabakası oynadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK ile hazırlık maçları, turnuva ve oyuncu izleme gibi konularda iş birliğine giderek stratejik partnerlik anlaşması imzaladı. Bu kapsamda LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında üç maça çıktı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakasında ise Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Galatasaray, ilk etabın son karşılaşmasında Trencin'i 4-1 mağlup etti.

İlk etap kampı sona erdi

Galatasaray, ilk etap Avusturya kampını tamamladı.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan sarı-kırmızılı ekip, 9 Temmuz'da geldiği Avusturya'da çalışmalarını sürdürdü.

Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayan Galatasaray, maçın ardından Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılı ekip, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için yine bu ülkeye gelecek.

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