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Spor, Futbol

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Emre Doğan  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise saha çalışmalarına başladı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

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