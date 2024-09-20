Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise saha çalışmalarına başladı.
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.