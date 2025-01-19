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Spor, Futbol

Galatasaray-Dinamo Kiev maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Salı günü oynanacak Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna) maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Emre Doğan  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Galatasaray-Dinamo Kiev maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja yapacak.

Mücadelede Marko Liiva VAR, Joonas Jaanovits AVAR olarak görev alacak.

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