Galatasaray deplasmandan 1 puanla dönüyor

Mersin
9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti.
15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Mertens, ceza sahasında Cemali Sertel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi.
56. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen'in vuruşunda top, kaleci Bekaj'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1
57. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
63. dakikada Osimhen'in indirdiği topa hareketlenen Mertens'in şutunda, açıyı daraltan kaleci Bekaj gole izin vermedi.
65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün soldan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Bekaj topu güçlükle uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.