Dolar
32.21
Euro
35.07
Altın
2,420.84
ETH/USDT
3,116.00
BTC/USDT
67,380.00
BIST 100
10,739.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emrah Oktay  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpte 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Süheyl Batum, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçın ardından Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesiyle yaşananlarla ilgili adli süreci başlattı.

Aday yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada bulunan Süheyl Batum "Dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak Ali Koç ve ilgililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Ali Koç ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Galatasaray kolay dokunulabilir bir kulüp değildir. Galatasaray asla sahipsiz değildir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gazze'de yaşananlar Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunuyla anlatıldı
Adalet Bakanı Tunç, Netanyahu için "yakalama kararı başvurusu"nu değerlendirdi
Adalet Bakanı Tunç: Yargılanma hakkının güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attık

Benzer haberler

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 35 taraftar hakkında işlem yapıldı

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyon, son haftada belli olacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyon, son haftada belli olacak
Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet