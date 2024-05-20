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Spor, Futbol

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Emrah Oktay  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacak

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpte 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Süheyl Batum, "Haddinizi bilin" başlığıyla yazılı açıklama yayımladı.

Batum, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçın ardından Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesiyle yaşananlarla ilgili, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye büyük bir utanca tanık olmuştur. Galatasaray'ın çatısı altında, Ali Sami Yen isminin olduğu yerde, Galatasaray'ın yöneticisine parmak sallayan, 'Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin.' diyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a hatırlatmamız gerekiyor ki banka hesaplarındaki hiçbir sıfır Galatasaray'ın büyüklüğüyle boy ölçüşmesine yetmez. Galatasaray'ın emektarı olan stat müdürüne saldırmak ve darp etmek ise en basit tabiriyle ahlaksızlıktır. Hakeza maç sonunda Ali Koç tarafından kullanılan ifadelerin tamamını büyük Galatasaray ailesi olarak kendisine iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç hakkında yapılacak suç duyurusunun içeriği hakkında bilgi veren Batum, şunlar kaydetti:

"Burası Galatasaray! Galatasaray'ın seçilmiş yöneticisine, sporcusuna, kulübün emektarlarına, kurumsal kimliğine ve taraftarına dün gece yapılanları kimse bize kabul ettiremez. Dün gece bu rezilliğe hoyratça imza atan herkes hem hukuk hem de tarih önünde hesap verecektir. Hiçbir günlük başarı, hiçbir hedef, hiçbir kupa Galatasaray'a yapılan bu saldırıyı meşru gösteremez. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve bu menfur saldırıyı gerçekleştiren diğer ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 106/1, 86/1, 125/1-4, 126 ve 216. maddeleri uyarınca tehdit, kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımızca suç duyurusunda bulunulacak olup, faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadele yürütülecektir. Tekrar ediyoruz, Galatasaray'a dokunamazsınız. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Karşınızda biz varız, bütün Galatasaray camiası var."

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