Galatasaray 57 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer aldı
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi, bir müsabaka dışında tamamlandı. Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer aldı.
İstanbul
Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası, konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.
Süper Lig'de 23. haftanın ardından Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2
Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-2
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 1-0
Sipay Bodrum FK-Göztepe: 0-0
24. hafta
Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
14 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)
15 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)
16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
16 Şubat Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.