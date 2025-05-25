Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kutluyor

İstanbul
Ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı ekip, kutlamalarını "Galatasaray Champions Fest" adıyla iki güne yaydı.
Dursun Özbek: 5. yıldızımız tüm Galatasaray camiasına hayırlı olsun
Başkan Dursun Özbek, Yenikapı Miting Alanındaki kutlamalar için sahneye ailesiyle çıktı. Sahnede taraftarları selamlayan ve konuşması taraftarların besteleriyle sık sık kesilen Özbek, "Kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızımızı kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz." sözleriyle konuşmasına başladı.
Galatasaray'ın Türkiye'nin umudu olduğunu vurgulayan Özbek, "Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün iyi insanların, karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Karşısına hangi engel çıkarsa çıksın, vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz." dedi.
"Tarihi yarımadaya, ecdadımızın tüm dünyaya hükmettiği topraklara hoş geldiniz." ifadesini kullanan Özbek, "Burada ecdadımız, çok yakın olan Topkapı Sarayı'ndan dünyaya hükmettiler. Şimdi tüm İstanbul sesimizi duysun istiyorum. Galatasaray bu ülkenin inancıdır. Galatasaray, insanlarımızın mutluluğu içindeki pozitif enerjidir. Biz bu mutluluğun bu enerjinin daha da büyümesi için daha çok çalışacağız. Buradan Avrupa'da başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü tüm Galatasaraylılara veriyorum. Şampiyonluğumuz, 5. yıldızımız tüm Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray." diye konuştu.
Sarı-kırmızılılar, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk kupasını Yenikapı Miting Alanında kaldıracak.
Galatasaray Futbol Takımı, Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi
Kutlamaların ana gününde Galatasaray Futbol Takımı, Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcular, liseden çıkarak taraftarların arasında kendilerini bekleyen üstü açık otobüse geçti.
Aralarında Mauro Icardi'nin de yer aldığı futbolcular, taraftarın büyük ilgisi arasında yola çıktı. İngiltere Konsolosluğu'nun önünden Şişhane'ye inen otobüs, Unkapanı Köprüsü'nden geçerek Sarayburnu'na ulaştı. Taraftarların yaya, motosiklet ve otomobillerle eşlik ettiği sarı-kırmızılı futbolcular, şarkılar söyleyip dans etti.
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Otobüsten Sarayburnu'nda kendilerini bekleyen tekneye geçen sarı-kırmızılı kafile, burada da coşkuyla karşılandı. Denizde onlarca teknenin eşlik ettiği Galatasaray Futbol Takımı, denizden kupayı kaldıracağı Yenikapı'ya geçti.
Bayraklarla süslenen tekneler İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu. Teknelerde yakılan meşaleler boğazda görüşü kısıtlasa da şampiyonluk coşkusunu yükseltti.
Sarı-kırmızılılar üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk kupasını Yenikapı Miting Alanında kaldıracak.
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