Spor, Futbol

Galatasaray, 21 puanla namağlup liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı. Galatasaray, 21 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Emre Doğan  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Galatasaray, 21 puanla namağlup liderliğini sürdürdü

İstanbul

Haftanın son maçında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Ligde 7'de 7 yaparak yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımı 15 puanla Fenerbahçe ve 14 puanla Trabzonspor takip etti.

Süper Lig'de bu hafta oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Toplam 26 gol kaydedildi.

Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor, henüz galibiyet elde edemedi. Ligde Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ile Göztepe yenilgi yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 8. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-1

ikas Eyüpspor-Göztepe: 0-0

Gaziantep FK-Samsunspor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 3-4

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 1-2

Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: 2-0

Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-1

Beşiktaş-Kocaelispor: 3-1

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY77001921721
2.FENERBAHÇE7430125715
3.TRABZONSPOR742196314
4.GÖZTEPE7340102813
5.BEŞİKTAŞ6402118312
6.SAMSUNSPOR7331108212
7.GAZİANTEP FK73221012-211
8.TÜMOSAN KONYASPOR6312128410
9.HESAP.COM ANTALYASPOR731378-110
10.CORENDON ALANYASPOR72328719
11.KASIMPAŞA722378-18
12.RAMS BAŞAKŞEHİR61326606
13.ÇAYKUR RİZESPOR612349-55
14.İKAS EYÜPSPOR7124410-65
15.ZECORNER KAYSERİSPOR7052513-85
16.GENÇLERBİRLİĞİ7115510-54
17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK7106716-93
18.KOCAELİSPOR7025412-82

8. hafta

3 Ekim Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

