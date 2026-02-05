Dolar
logo
Spor, Futbol

Futbolda "Ara transfer" dönemi yarın sona erecek

Futbolda "Ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Emre Doğan  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Futbolda "Ara transfer" dönemi yarın sona erecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 Ocak'ta başlayan "Ara transfer" dönemi, yarın gece yarısı itibarıyla tamamlanacak.

Bu sezon 30 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 12 Eylül'de son bulmuştu.

