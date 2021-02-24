Euro
8.71
Dolar
7.18
BIST 100
1,483.02
Altın
1,798.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı
logo
Spor, Futbol

FIFA Başkanı Infantino: Fas futbolu Afrika'nın lokomotifi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Fas'ta yerel basına yaptığı açıklamada "Fas futbolunu Afrika'nın lokomotifi" olarak yorumladı.

Aydoğan Kalabalık   | 24.02.2021
FIFA Başkanı Infantino: Fas futbolu Afrika'nın lokomotifi

Rabat

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino iki günlük ziyaret için geldiği Fas'taki temaslarına başladı.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lagca tarafından Sale-Rabat Uluslararası Havalimanı’nında karşılanan Infantino, yerel basına yaptığı açıklamada "Fas futbolunu Afrika'nın lokomotifi" olarak yorumladı.

Fas’ın futbol dünyasında büyük yere sahip olduğuna değinen Infantino, çalışma ziyareti için bulunduğu ülkede, "Faslı yetkililerle, ülkedeki futbol altyapısı ve onaylanan eğitim projelerini görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin Fas ve Afrika futbolunun geleceğini tartışmak için bir fırsat olduğunu vurgulayan FİFA başkanı, Afrika futbolunun geliştirilmesinde Fas’ın sahip olduğu 6’ncı Muhammed Futbol Kompleksi ve diğer spor altyapısı alanlarının etkin kullanımının da değerlendirileceğini aktardı.

Fas’a daha önce birkaç kere daha ziyarette bulunduğunun çizen Infantino, ülkedeki futbol tutkusunu ve Fas Futbol Federasyonu'nun çalışmalarını yakından görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Haberde, FIFA Başkanı Infantino’nın Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita tarafından Rabat’taki bakanlık binasında kabul edildiğine yer verildi.

Fas'ın gelecek Mart ayında Afrika Futbol Federasyonu (CAF) başkanlık seçimlerine ev sahipliği yapacağı biliniyor.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lagca, gelecek dönem için FİFA’nın üyelik adayları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili
Nijeryalı öğrenciler, sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarıyla temasını en aza indirmek için robot tasarladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 698'e yükseldi
Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Benzer haberler

FIFA Başkanı Infantino: Fas futbolu Afrika'nın lokomotifi

FIFA Başkanı Infantino: Fas futbolu Afrika'nın lokomotifi

Fas'ta seçim sisteminde değişiklik yapıldı

Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğini artırma konusunda anlaştı

Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay

Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay