Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fas, Arjantin'i yenerek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı

Şili'de gerçekleştirilen final maçında rakibini 2-0 mağlup eden Fas, tarihinde ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Khalid Mejdoub, Zeynep Tüfekci Gülay  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Fas, Arjantin'i yenerek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı

Rabat

Skoru belirleyen goller, Faslı oyuncu Yasir Zebiri tarafından maçın 12. ve 29. dakikalarında atıldı.

Fas, Arap ülkeleri arasında da ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan ülke oldu.

Karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanmasının ardından Faslılar, başkent Rabat başta olmak üzere çok sayıda kentte sokaklara ve meydanlara çıkarak galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

Fas; İspanya, Brezilya, Meksika, Güney Kore, ABD ve Fransa'yı yenerek finale yükselmişti.

