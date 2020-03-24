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Spor, Futbol

Fernando Muslera: Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Kovid-19 ile ilgili verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz." dedi.

Ercan Çakar   | 24.03.2020
Fernando Muslera: Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz

İstanbul

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın korku ve şüphe dolu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"9 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep ikinci ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın, hükümetin, Sağlık Bakanı'nın ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle. Sabırlı olalım ve evde kalalım. Sizleri çok seviyorum."

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