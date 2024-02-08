Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları, Balkan gençlerini Türkiye Burslarına başvurmaya çağırdı
Fenerbahçe'nin Balkan kökenli yıldız futbolcuları, Balkan gençlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Bursları" programına başvurmaya davet etti.
Ankara
Türkiye Bursları'nın X sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Edin Dzeko, Dusan Tadic ve kaleci Dominik Livakovic'in Balkan gençlerine seslendiği video paylaşıldı.
Yıldız futbolcular, çektikleri videoda, "Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde burslu eğitim almak ister misiniz? O halde bizi takip eden ve yurt dışında eğitim almak isteyen herkese Türkiye Burslarına başvurmalarını öneririm. Acele edin, son başvuru tarihi 20 Şubat." mesajını paylaştı.
YTB Türkiye Bursları
YTB'nin dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunan "Türkiye Bursları" programının 2024 yılı başvuruları devam ediyor.
Başvurular, dünyanın tüm ülkelerinden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık.
2024 yılı Türkiye Burslarına başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.
Burs programına başvuru ve program hakkındaki detaylı bilgilere ise, "https://www.turkiyeburslari.gov.tr/" sayfasından ulaşılabilecek.
Türkiye Burslarına 2023'te 163 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapılmıştı.
Dünyanın en kapsamlı burs programı
Uluslararası öğrencilere diğer burs programlarına göre geniş imkanlar sunması ile öne çıkan Türkiye Bursları, her yıl rekor sayıda başvuru alıyor.
Türkiye Bursları programı; üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ile gidiş-dönüş uçak bileti olanaklarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak tanınıyor.
Tüm bunların yanında Türkiye Bursları'nın kapsamı içinde yer alan Araştırma Bursları, Başarı Bursları ve Katip gibi diğer programlar da farklı başvuru dönemlerinde YTB'nin internet sitesi ve sosyal medya kanallarından duyuruluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.