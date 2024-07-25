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Ruzemberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, ilk çalışmasını takımdan ayrı gerçekleştirdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri çalışmalara başladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçirirken, yeni transferimiz Youssef En-Nesyri ise kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı." denildi.

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