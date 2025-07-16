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Spor

Fenerbahçe'de başkan vekili Erol Bilecik'in istifası kabul edildi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, başkan vekili Erol Bilecik'in istifasını kabul etti.

Emrah Oktay  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Fenerbahçe'de başkan vekili Erol Bilecik'in istifası kabul edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Sayın Erol Bilecik tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde iletilen istifa beyanı, 16 Temmuz 2025 tarihinde yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Sayın Erol Bilecik'e kulübümüze bugüne kadar yaptığı tüm hizmetleri için teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Erol Bilecik'ten boşalan başkan vekilliği görevine Sertaç Komsuoğlu'nun atandığı bildirildi.

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